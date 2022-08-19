إصابة سيدتين وطفلة في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

أصيب سيدتان وطفلة بإصابات متفرقة، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، أمام نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة ببنى سويف، وتم نقلهن بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة سيدتين وطفله بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة سيدتين وطفلة.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارات الإسعاف تنتقل الى موقع الحادث وتنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتين إلى مكان الحادث وتم إخلاء المصابات ونقلهن، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

المستشفى التخصصي تستقبل المصابين

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابات وهن، زينب عبد اللطيف عبد السميع 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ربة منزل، وجهاد جمال بخيت 28 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات، طبيبة علاج طبيعي، وجهاد سامح جمال 9 سنوات، مصابة بجروح وسحجات، مقيمات بمحافظة الإسكندرية.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة والفحوصات الطبية اللازمة لهن، للوقوف على مدى إصابتهن ودرجة الإصابة التي تعرضن لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.