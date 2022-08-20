442 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، والتي يؤدي خلالها 442 طالبا الامتحانات أمام لجنة أبي بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، موجهاً بتذليل كافة العقبات مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية أمام لجنة مجمع أبو بكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، والتي تم تخصيصها لأداء الطلاب الامتحان من كافة الإدارات التعليمية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، أنه جرى تسليم رئيس لجنة الامتحان كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها الطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، مضيفا أن «تعليم مطروح» حريصة على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن، وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعاونة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع الأجهزة الأمنية والجهات الإدارية في نطاق المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

استراحات مراقبي الامتحانات

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن المديرية خصصت استراحتين واحدة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدور الثاني والأخرى للمعلمات للمنتدبات بمدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى توافر سبل الإقامة الجيدة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري وذلك على غرار ما تم خلال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يونيو الماضي.

442 طالبا بامتحانات الثانوية العامة

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن 442 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بمطروح بلا شكاوى في مطروح باليوم الأول، وجرى تخصيص أماكن لمبيت الطلاب القادمين من مدن ومراكز المحافظة البعيدة خارج مدينة مرسى مطروح ولديهم دور ثان، وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتم المبيت ليلة الامتحان ومغادرة الطلاب عقب أداء الامتحان.