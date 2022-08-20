5 فئات يحق لها الجمع بين المعاش والمرتب.. منهم العامل المصاب المؤمن عليه

يضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين المعاش والمرتب، ويهتم بأصحاب المعاشات من العاملين في القطاعات المختلفة، ويعتبر أحد أهم القوانين التي تغطي تحت مظلتها عددًا كبيرًا من المصريين، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أهم مميزات القانون، من خلال تصريحات عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

الجمع بين المعاش والمرتب

قال «خضر»، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد اهتم بتوفير العديد من المزايا التأمينية للمنتفع، لافتا إلى أنّه وفقا لقانون التأمينات فإنه يحق للمستفيد الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

وأضاف مدير مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأرملة يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

مزايا المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية

وتابع: من الحالات الأخرى في الجمع بين المعاش والمرتب، فإنه يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو مرتبه وذلك دون حدود.

واستكمل عبدالوهاب خضر مدير مركز المعلومات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تصريحاته قائلًا: إن هناك حالات أخرى تضمنها القانون للجمع بين المعاشين، حيث يمُكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، كما يحق للمستفيد الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود، لافتًا أن من حق المؤمن عليه المصاب الجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.