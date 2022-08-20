والدة بن أفليك تغادر المستشفى قبل ساعات من زفافه على جينيفر لوبيز

خرجت والدة بن أفليك من المستشفى، قبل ساعات قليلة من حفل زفافه على النجمة جينيفر لوبيز، وكادت تلك الواقعة أن تفسد الحفل الذي من المقرر أن يقام مساء اليوم، وذلك بعدما شوهدت سيارة إسعاف تغادر منزل «أفليك» في جورجيا، قبل ساعات من الاحتفال بزواجه من «لوبيز» في حفل صغير يضم العائلة وبعض الأصدقاء.

ونقلت الإسعاف والدة أفليك، كريستوفر آن بولدت إلى مستشفى في منطقة «سافانا»، وفقًا لما قاله مكتب شرطة مقاطعة ليبرتي لمجلة «بيبول» الأمريكية.

وكشف التقرير، أن سيارة الإسعاف وصلت إلى المنزل ظهر أمس، وأمضت 20 دقيقة هناك قبل أن تتوجه إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة. وقال مصدر مقرب من العائلة إن كريستوفر آن بولدت والدة أفليك سقطت وجرحت ساقها، مضيفًا أن ابنها عثر عليها واستدعى سيارة إسعاف، متابعا: «كانت يقظة وتستجيب، ولا تعاني من إصابات خطيرة، وتم علاجها في مكان الحادث قبل نقلها إلى المستشفى».

خروج والدة بن أفليك من المستشفى بعد إصابتها

وشوهدت «لوبيز» و«أفليك» خارج المستشفى بعد الحادث، حيث خرج الزوجان جنبًا إلى جنب مع «بولدت»، وكانت ساقها مغطاة بالضمادة وتم دفعها على كرسي متحرك.

جينيفر لوبيز تتابع استعدادات حفل زفافها في جورجيا

وانتقل بن أفليك، 50 عامًا، وزوجته جينيفر لوبيز، 53 عامًا، إلى المدينة في الولاية الجنوبية للاحتفال بزفافهما، بعدما عقد الاثنان قرانهما في لاس فيجاس الشهر الماضي، ويتابع الثنائي استعدادات الزواج الذي يقام اليوم، ويضم عددا محدودا من الأصدقاء والعائلة، الذين بدأوا التوافد على المدينة من بينهم النجم مات ديمون.

وكان من المقرر أن تبدأ الاحتفالات أمس بـ«عشاء بروفة»، وهو حفل تقليدي قبل الزفاف في الولايات المتحدة، لكن التدفق المستمر للشاحنات التي تحتوي على معدات موسيقية وعناصر خاصة بالحفل إدى إلى توقفه بعد منتصف النهار بقليل.