لقطات من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. قبلات وورود وفستان قديم «فيديو»

تصدّر حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن ذكر موقع TMZ أن النجمين حصلا بالفعل على ترخيص زواج يوم السبت الماضي 16 يوليو الجاري.

لقطات من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

كما نشر موقع سكاي نيوز صورًا ولقطات من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، وظهرت جينيفر وهي تحمل باقة من الورود في يدها، وترتدي فستانًا بسيطًا أبيض، وظهرت صور أخرى وهي تقبل بن وتعانقه.

وقال مصدر مقرب من لوبيز لشبكة CNN إن جينيفر لوبيز وبن أفليك عقدا قرانهما رسميًّا، وكان حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يوم السبت الماضي.

جينيفر لوبيز ترتدي فستانًا من فيلم قديم

كما أكدت لوبيز على حفل زفافهما في فيغاس في رسالتها الإخبارية يوم الأحد، منهية الرسالة باسم جديد: «السيدة جينيفر لين أفليك»، وكتبت لوبيز: «سافرنا الليلة الماضية إلى فيغاس، ووقفنا في طابور للحصول على ترخيص مع أربعة أزواج آخرين، وكلهم يقومون بنفس الرحلة إلى عاصمة الزفاف في العالم».

وتابعت أنها ارتدت فستانًا من فيلم قديم وارتدى أفليك سترة من خزانة ملابسه، مضيفة: «قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقية حياتنا، وفي النهاية كان أفضل حفل زفاف يمكن أن نتخيله».

بداية قصة حب جينيفر لوبيز وبن أفليك

استمرت قصة حب جينيفر لوبيز وبن أفليك أكثر من 20 عامًا، حيث كانت البداية في ديسمبر 2001 خلال مشاركتهما في rom-com' Gigli، ومن وقتها وتربطهما علاقة صداقة وحب قوية.