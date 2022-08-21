سعر اليورو اليوم الأحد 21-8-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية والعاملة في القطاع المصرفي، تحديثاتها لأسعار العملات الورقية وبينها سعر اليورو والدولار، والتي يهتم بها قطاع عريض من المواطنين بشكل لحظي ويومي، خاصة عملة الاتحاد الأوروبي، باعتباره ثاني أكثر عملة يتم تداولها في جميع الدول.

واليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022، سعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.15 جنيه للشراء و19.36 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 19.41 جنيه للشراء و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر اليورو، ضمن آخر تعاملات البنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء، و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه للشراء و19.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.69 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، بلغ الدولار ببنكي مصر والأهلي المصري 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.