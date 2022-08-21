سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 في البنوك المصرية

كشفت بنوك مصر والأهلي والمصرف المتحد، عن أسعار العملات الورقية خلال تعاملاتها الصباحية، وبينها سعر الدولار الذي سجل ثباتا نسبيا في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث يمثل سعر العملة الأمريكية أهمية كبيرة لدى كثير من المواطنين، كونها مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ولذلك يبحث المواطنون عن قيمة بيعها وشرائها.

اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس، وسعيًا من جريدة «الوطن» لتقديم كل ما يهم ويبحث عنه المتابعون بشكل مستمر، نرصد من خلال التقرير اليومي، سعر الدولار داخل البنوك العاملة في مصر وفقًا لآخر تعاملات وردت صباحا، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وببنك الإسكندرية 19.12 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأمريكية نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي المصري، وصلت لنحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي آخر معاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد، سجلت العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.