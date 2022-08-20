إصابة عامل أثناء تصديه لمحاولة سرقة تروسيكل على يد عاطل في البدرشين

ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بإصابة عامل بسلاح أبيض، لسرقة التروسيكل الخاص به، في منطقة البدرشين، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا بإصابة عامل بجرح طعني نتيجة اعتداء عاطل عليه، بسلاح أبيض، خلال سرقته التروسيكل الخاص بالمجني عليه.

القبض على المتهم والسلاح المستخدم

تم إخطار العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه.

كما جرى إخطار اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللذين وجها بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.