مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بدراجته النارية في البدرشين

صدمت سيارة ملاكي شابا، أثناء قيادته دراجة نارية، بمنطقة سقارة في البدرشين، مما أدى إلى وفاته، وتم القبض على قائد السيارة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

سيارة ملاكي تصدم شابا

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بمنطقة سقارة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة والتحريات، أن سيارة ملاكي صدمت شابا أثناء استقلاله دراجة نارية، مما أدى إلى وفاته في الحال.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحاله العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة إلى النيابة، التي قررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.