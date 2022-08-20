تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب المواد المخدرة»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 18 متهما يحملون جنسيات مختلفة، وذلك لجلبهم مواد مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها إلى الداخل، لجلسة 23 أغسطس لاستكمال المرافعة.

أسماء المتهمين في القضية

وضمت أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، المتهمين «عليان. س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد. ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف. ع، 21 عاما، هارب»، «محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي»، «راضي. س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو، أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «آخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز. ع، 15 عاماً، طالب، وآخر أجنبي، 55 عاماً، منجد».

تكوين عصابة لجلب المواد المخدرة للبلاد

وشملت أوراق القضية أيضًا قيام كل من «أيمن. س، 29 عاماً، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، و«عبدالله. إ، 18 عاماً، غفير»، و«حسن. م، 25 عاماً، طالب»، في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة، ألفوا عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب مواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا سلاحًا ناريًا «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، فضلاً عن حيازتهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.