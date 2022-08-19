مصرع شاب إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة في كفر الشيخ

لقي شاب مقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثمان عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بورود بلاغ لمباحث قسم شرطة دسوق يفيد بالعثور على جثمان شاب بمنطقة دائر الناحية بمدينة دسوق، فتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات وفاة الشاب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ والفحص، تبين أن الجثمان لشاب يُدعى «أ.م.أ»، 39 عامًا، مُقيم بمنطقة دائر الناحية بمدينة دسوق، وبسؤال أهليته أكدوا أنه يتعاطى المواد المخدرة، وأكدت التحريات الأولية صحة أقوال أهلية الشاب.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة دسوق، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أمرت جهات التحقيق بدسوق، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لتحديد سبب وكيفية الوفاة، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية عن الواقعة ومُلابساتها.

الديانات السماوية تحذر من إيذاء النفس

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، وذلك بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.