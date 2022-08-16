ضبط شخصين يتاجران في المواد المخدرة بالقاهرة.. «اتمسكوا بحشيش وهيروين»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أكدت معلومات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط كميات من الهيروين والحشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته «2 بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس».

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات- كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول».

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ضبط شخصين اختطفا آخر

وفي واقعة ثالثة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين يستقلان سيارة نصف نقل بالتشاجر مع أحد الأشخاص «بائع متجول» وإجباره على استقلال السيارة صحبتهما ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج».

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بمخزن ملكه وعُثر بحوزته على «سلاح نارى - طلقة لذات العيار» وبصحبته «عدد 3 أشخاص» كما عُثر على المجنى عليه مُكبل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى لاعتقاده بأن المجنى عليه قام بسرقة الدراجة النارية «تروسيكل» خاصته واحتجازه بالمخزن ملكه والاستعانة بباقى المتهمين فى تكبيله والتعدي عليه بالضرب دون إصابات، كما أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المجني عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدي عليه.