«التضامن»: فصل 114 سائق حافلات مدرسية لتعاطهيم المواد المخدرة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الكشف على المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار العام الدراسي 2021 / 2022، مشيرة إلى الكشف على 14220 سائقا، إذ تبين تعاطي 114 سائقا للمواد المخدرة (حشيش، وترامادول، ومورفين، وتعاط متعدد).

وأشارت الوزارة، إلى أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أحيل إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

‏‪ وأشارت وزارة التضامن إلى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

فصل متعاطي المواد المخدرة

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة التعاطي انخفضت بين سائقي الحافلات المدرسية لـ 0.8% بعدما كانت 12% عام 2015.

وذكر أن الحملات تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأشار إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬‏‪ ‬

حملات مفاجئة على السائقين

وأشار «عثمان» إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬‏‪ ‬