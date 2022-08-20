وزير النقل: ضرورة ربط محطة نقل الركاب في الترجمان بالعاصمة الإدارية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، زيارة تفقدية للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة «ترجمان جروب» التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، إذ يشتمل المشروع على محطة نقل الركاب والمول التجاري وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان، وكان في استقبال الوزير، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لواء أ.ح / عبد المطلب خضر، وكذلك مجلس إدارة شركة ترجمان جروب

وتفقد وزير النقل، محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م2 والمجهزة بـ60 حارة تحميل و10 حارات انتظار، التي تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة؛ لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البري المختلفة مثل شركات «شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط» التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل، وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البري.

الوزير: تأجير 44 حارة

واطلع «الوزير»، على موقف الاستغلال الاستثماري لتلك الحارات، إذ تم تأجير 44 حارة، وجار تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البري، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة.

وشدد خلال تفقده عددًا من أتوبيسات شرق ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الأتوبيسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتطوير الدائم للأسطول، بإضافة عدد من الحافلات الحديثة، كما وجه الوزير بدراسة تسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان؛ لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة، وكذلك ضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خطوط أتوبيسات حديثة.

ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك

كما تفقد وزير النقل، المول التجاري الذي يشمل 284 محلا مقاما على مساحة 2301م2، ويتكون من أرضي وميزانين و3 أدوار متكررة، حيث تم تأجير 234 محلا وجار تسويق 50 محلا، مشيرا إلى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك، بالإضافة إلى مكتب للبريد المصري ومكتب للشهر العقاري لخدمة المواطنين، مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك في أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعي لكافة المحلات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية لكافة شبكات المياه والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائي.