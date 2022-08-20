وزير النقل: طفرة غير مسبوقة بالمركز الطبي للسكة الحديد في تقديم رعاية متميزة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة تفقدية لمستشفى المركز الطبي لسكك حديد مصر بالقاهرة، وكان في استقباله لواء دكتور عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي وقيادات المستشفى.

وتفقد الوزير الأقسام المختلفة مثل قسم الرعاية المركزة، الذي يشغل طابقا كاملا من المستشفى مثل (رعاية القلب - رعاية باطنة عامة - رعاية متوسطة - الرعاية الحرجة - رعاية جراحة القلب والصدر - رعاية القلب)، ثم تفقد بعد ذلك أقسام الأشعة والجراحة، إذ يجري المستشفى حالياً كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير والمخ والأعصاب والقسطرة القلبية، التي تعمل على مدار 24 ساعة.

جولة وزير النقل في قسم الجراحة

وقدم الوزير خلال جولته بقسم الجراحة، تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لكافة العاملين بالسكة الحديد، وكافة هيئات وشركات وزارة النقل، وكذلك تقديمها لكافة المترددين على المستشفى.

ثم توجه وزير النقل لزيارة المعامل المركزية بالمستشفى، التي جرى تدعيمها بأحدث الأجهزة لضمان دقة كافة أنواع التحاليل التي يتم إجراؤها بالمستشفى.

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم التعاقدات التي تمت خلال الفترة الماضية؛ لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو التعاقدات التي أبرمها المستشفى مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص، وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها، وكذلك ما جرى تنفيذه من خطة تطوير المركز، وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي، إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زياده عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه و انشاء رعايه متوسطه بجوار الرعايه المركزه للباطنة ورعاية القلب وإنشاء رعايه لجراحه القلب والصدر.

إنشاء وتجهيز معمل للنوم

كما استعرض إنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك، نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئه، كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفه عدد الأجهزه التي تشمل كافة التحاليل دون الاحتياج لتحويل الحالات خارجياً وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي، وكذلك تفعيل دور الجودة ومكافحة العدوى ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور، وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى، وعمل يوم علمي أسبوعي ولمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب.

وأضاف أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة، وهو يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية، واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرًا لمكانته العلميه المتميزة وبعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه، مشيًرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة، وأن المستشفى إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة، فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأشار الوزير خلال زيارته، إلى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة؛ يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتجهيزها يجسد تطور للخدمات الطبية، وسرعة التعامل بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضي لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو، وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها، وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل في مختلف المحافظات.

واشار إلى أن الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح المنظومة وأحد أهم عوامل التطوير الشامل للسكك الحديدية، ولفت وزير النقل إلى أن كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر، في ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على أداء مهام وظيفته بكل انضباط، مشيرا إلى الدعم الكامل لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل؛ لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.