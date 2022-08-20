ظهور مفاجئ لجوني ديب في حفل توزيع جوائز «MTV».. سيرتدي زي «رجل القمر»

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب للظهور في حفل توزيع جوائز «MTV»، المقام في 28 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يكون ظهوره مفاجئًا قبل أن يكشف موقع «TMZ» الترفيهي، الأمر، وتجري مفاوضات بين «ديب» ومنتجي الحفل ليرتدي زي «رجل القمر» الشهير للشبكة، ويظهر وجهه في وقت ما في أثناء بث عرض الجوائز.

وسبق وفاز جوني ديب بخمس جوائز «MTV» خلال السنوات الماضية، من بينها أفضل أداء تمثيلي، أفضل أداء دور شرير، أفضل نجم عالمي بالإضافة إلى جائزة نجم الجيل التي حصل عليها في 2012.

«ديور» تجدد تعاقدها مع جوني ديب في صفقة من 7 أرقام

يأتي الظهور المفاجئ لـ «ديب» في أعقاب الإعلان الأخير عن عودته إلى السينما، بالإضافة إلى صفقته الجديدة مع «ديور» التي تستمر لعدة سنوات يظل فيها الوجه الإعلاني لأحد عطورها الرجالية الشهيرة، الذي أصبح العطر الأكثر مبيعًا في العالم بعد التعاقد مع النجم الأمريكي منذ عام 2017، وجاء التعاقد الجديد بمبلغ مكون من 7 أرقام، وفقًا لموقع «TMZ».

ما بين الإخراج والتمثيل جوني ديب يعود إلى السينما

ويستعد جوني ديب للعودة إلى مقعد الإخراج مرة أخرى، بعد مرور 25 عامًا على تجربته الأولى، وذلك من خلال فيلم «Modi» الذي يتنازل جزء من السيرة الذاتية للرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني، وهو مأخوذ بشكل أساسي عن مسرحية «Modigliani» للكاتب دينيس ماكنتاير، ومن المقرر أن يبدأ العمل على الفيلم في ربيع عام 2023.

وفي تلك الأثناء، يعمل النجم الأمريكي على تصوير مشاهده في فيلم «La Favorite» للمخرجة مايوين، الذي يجسد خلاله شخصية الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، حيث يتناول الفيلم حياة جين دو باري، آخر عشيقات الملك الفرنسي، ويستمر تصوير الفيلم على مدار 11 أسبوعًا، في عدد من الأماكن الأثرية في فرنسا.