الجامعة البريطانية في مصر 2022.. التنسيق والمصروفات والتقديم

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بكلياتها المختلفة.

الجامعة البريطانية في مصر 2022 تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد

وأوضحت الجامعة البريطانية في مصر 2022 عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتابعت أنه يمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو من خلال التقدم المباشر بمقر الجامعة بمدينة الشروق وسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الجامعة البريطانية في مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2022، هى كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

الجامعة البريطانية

وأوضحت الجامعة البريطانية أن الحد الأدنى للتقدم بكلياتها، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة، كما يلي طب الفم والأسنان 80%، وكلية الصيدلة 74%، وكلية الهندسة 68% ، وكلية هندسة الطاقة والبيئة 68%، وكلية علوم الحاسب 62%، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية التمريض، الآداب والإنسانيات، الفنون والتصميم، الاتصال والإعلام، القانون 55% .

وكان قد وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قيام طلاب الثانوية العامة دفعتي 2020/2021 – 2021/2022، بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، هي واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق أفضل معايير التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والأهلية ومن الجامعات الأجنبية ذات الشراكة وهي (London South Bank University & Queen Margret University)، والجامعة حاصلة على المركز الرابع مكرر في مصر، والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت الجامعة البريطانية المركز الأول في الفيزياء في مصر والثالثة في أفريقيا، وفقًا لتصنيف «شنغهاي».

مصاريف الجامعة البريطانية في مصر

الإدارة والعلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

الصيدلة: 125 ألف جنيه.

التمريض: 48 ألف جنيه

الهندسة: 160 ألف جنيه.

الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

الحقوق: 105 آلاف جنيه.

طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

الفنون: 160 ألف جنيه.

الطاقة: 130 ألف جنيه.