أغنية بلاك بينك Pink Venom الأعلى مشاهدة على يوتيوب بعد طرحها بساعات

نجاح كبير حققته أغنية بلاك بينك Pink Venom، بعد ساعات من طرحها على المنصات الإلكترونية المتخصصة في الموسيقى، إذ تجاوزت مشاهدات الأغنية 104 ملايين مشاهدة، وتصدرت المركز الأول في قائمة «تريند يوتيوب»، ليصبح الفيديو الموسيقي الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» هذا العام حتى الآن، في أول 24 ساعة.

وتأتي أغنية بلاك بينك Pink Venom في المركز الرابع، بقائمة الأغاني الأعلى تحقيقا للمشاهدات على «يوتيوب» في أول 24 ساعة، بينما لا يزال يحتل فريق «BTS» المركزين الأول والثاني في القائمة، بأغنية «Butter» في المركز الأول بـ 108.2 مليون مشاهدة في 24 ساعة الأولى من طرحها، بينما تأتي أغنية «Dynamite» التي حققت 101.1 مليون مشاهدة منذ طرحها في عام 2020، وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

أغنية بلاك بينك Pink Venom

أغنية بلاك بينك Pink Venom في المركز الرابع

وحققت أغنية بلاك بينك Pink Venom حوالي 86.2 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحها، ما يضعها في المركز الرابع، وتتواجد الفرقة نفسها في المركز الثالث بأغنيتها «How You Like That» والتي حققت 86.3 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحها في يونيو 2020، ولكنها حققت الآن أكثر من مليار مشاهدة.

وتحتفظ فرقة البوب الكوري النسائية أيضا بالمركز الخامس في القائمة، بأغنية «Ice Cream» التي شاركتهم سيلينا جوميز غنائها، محققة 79.0 مليون مشاهدة في أغسطس 2020.

وتعتبر أغنية «Pink Venom»، أغنية بوب/ راب باللغتين الكورية والإنجليزية، هي أغنية منفردة من قبل الفرقة الكورية «بلاك بينك» قبل إصدار ألبومهم القادم بعنوان «Born Pink»، المقرر إطلاقه في 16 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ جولتهم العالمية للترويج للألبوم من 15 أكتوبر المقبل إلى 12 يونيو 2023.