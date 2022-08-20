«بيئة صديقة».. معرض فني بالمخلفات في متحف جاير أندرسون

شهد متحف جاير أندرسون بيت الكريتلية افتتاح معرض الفن التشكيلي «بيئة صديقة» للفنانة التشكيلية الدكتورة إلهام عبد الرحمن، ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية بنظام المجسمات التي تمثل أنواعا مختلفة من الأسماك والحيوانات البحرية والأصداف المنفذة بطريقة إعادة التدوير للأوراق والأخشاب القديمة.

عقب افتتاح المعرض تم عمل ورشة إعادة تدوير للطلاب من مراحل تعليمية مختلفة، وذلك بالتعاون مع قسم التربية البيئية والسكانية والصحية التابع لإدارة السيدة زينب التعليمية.

حيوانات من المخلفات

واستخدم الطلاب الكراتين القديمة في عمل مجسمات على شكل أسماك وحيوانات بحرية وكذا تزيينها باستخدام الأزرار والخرز لعمل العيون والزعانف، لاستخدامها في عمل لوحات تحاكي الموجودة بالمعرض.

الهدف من الورشة توعية الطلاب بكيفية تدوير الأشياء المستهلكة وغير النافعة لتصبح منتجا فنيا جميلا يعلق أو تزين به المنازل وكذا توعيتهم بكيفية اختيار الألوان في التعبير عن المنظر وأسلوب العرض وتأثيره في إظهار العمل الفني.

زيادة وعي الأجيال القادمة

وقال بيان صادر عن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إن الهدف من تلك الورش زيادة وعي الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على الموارد وخفض الاستهلاك وأهمية إعادة تدوير المخلفات لخفض ناتج المخلفات وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التخلص من المخلفات وهو ما سيكون له دور في مواجهة شبح التغيرات المناخية وبناء جيل قادر على الحفاظ على الكوكب.

الجدير بالذكر أن الورش سوف تقام بالمتحف لمدة أسبوع حتي يوم الخميس الموافق