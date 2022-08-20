البيئة: الانتهاء من البرنامج التدريبي الأول للإرشاد السياحي بسفاري الفيوم

نفذت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الأول للارشاد السياحي بالسفاري بمحميات الفيوم، وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية وبمشاركة عدد من خبراء السياحة والبيئة والتنوع البيولوجي بالوزارة.

يعد البرنامج أحد محاور تنفيذ استراتيجية الوزارة، في الارتقاء بكافة مقومات السياحة البيئية بالاعتماد على تنمية العنصر البشري من المجتمعات المحلية كأحد الأعمدة الرئيسية في تطوير المحميات، وتنميتها للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية؛ مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي كأحد القضايا المهمة التى يناقشها مؤتمر المناخ cop27، المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى زيادة إعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية وحماية تلك المناطق وما بها من ثروات طبيعية وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

هدف البرنامج تنمية وتطوير العاملين بمجال السفاري

وأكدت «ياسمين»، أن البرنامج يهدف إلى تنمية وبناء قدرات المجتمع المحلي من العاملين بمجال السفاري وعددهم 84 سائقا من خلال إكسابهم مهارات الإرشاد السياحى البيئى وإرشادات ومهارات التعامل مع المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحميات الطبيعية؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة الخاصة للمحميات بمحافظة الفيوم.

ويطرح البرنامج تجربة مميزة لكونه يجمع في تنظيمه بين العديد من شركاء العمل البيئي، التي تحرص على تعزيز دورهم في صون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ممثلاً في شركاء التنمية والتمويل بالمشروع الايطالي والمجتمع المدني ممثل في جمعية السياحة البيئية بالفيوم والخبراء من الوزارة، علاوة على المجتمع المحلي بالفيوم، وهي أساس كافة عمليات التطوير، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تكراره في محميات أخرى تشكل رحلات السفارى فيها أحد الأنشطة السياحية الرئيسية لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تزيد من قيمة السياحة البيئية في مصر.

ورش العمل لإكساب المتدربين معلومات بيئية عامة

ويتضمن البرنامج التدريبي، العديد من المحاضرات وورش العمل التي تستهدف إكساب المتدربين معلومات بيئية عامة عن المحميات الطبيعية وأهميتها البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ جولات عملية ليدرك المتدرب أهمية الطبيعة الخاصة للمحمية ومفاهيم التنمية المستدامة.

يذكر أن وزارة البيئة نفذت من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي، العديد من التدريبات لتنمية الحرف اليدوية للسكان المحليين العاملين بالسياحة البيئية بعدد من المحميات الطبيعية، ومنها الفيوم ووادي الجمال وسيوة؛ مما ساهم في زيادة دخول المجتمع المحلي بنسب عالية.