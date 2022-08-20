محافظ المنيا يتابع أعمال تشجير الميادين ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، زراعة عدد من الأشجار في أحد الميادين بحي جنوب المدينة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop 27»، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، ومحمد سيد، مدير إدارة الحدائق والمشاتل بالوحدة المحلية.

ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة

وقال محافظ المنيا إن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة، وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مؤكدا على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، لافتا إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها بجميع المحافظات تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

زراعة الأشجار في كافة الميادين

ووجه محافظ المنيا، رئيس المدينة والقائمين على تنفيذ الأعمال، بزراعة الأشجار بالتوازي في باقي الميادين الرئيسية والفرعية داخل المحافظة، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.