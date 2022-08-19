البيئة تنظم حملة تطهير وتوعية بمحمية «أبو جالوم» في جنوب سيناء

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي، نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية «أبو جالوم»، بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية «حماية»، بنويبع بالإضافة إلى سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية.

السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض

تهدف الحملة الى رفع الوعي بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتي تعد من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلى رأسها السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض، كذلك أهمية محمية ابو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام.

تضمنت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلى منطقة أبو جالوم بنويبع «البلولاجون»، والتي تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول 4 كم لمدة 10 أيام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية بالإضافة إلى توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتم نقل المخلفات التي تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلى المقلب العمومي في مدينة نويبع.

تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً علي سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للاستمتاع بالطبيعة، والالتزام بوقوف السيارات داخل ساحة انتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

ونالت الحملة إشادة وتقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

وأهابت وزارة البيئة بالزائرين المشاركة في حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ على الطبيعة بالمحميات.