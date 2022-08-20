علشان بيتك ما يغرقش.. 3 مواد يحظر إلقاؤها في مرحاض الحمام لعدم الانسداد

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، التابعة للقابضة للمياه، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حملة للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كيف تحافظ على سلامة ونظافة مرحاضك؟

وحذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المواطنين من عدم إلقاء 3 أشياء في المرحاض للحفاظ على شبكة الصرف الصحي كالآتي..

- حوالي 50% من المواد غير القابلة للتحلل في مياه الصرف الصحي عبارة عن مناديل ورقية من الحمامات العامة، لافتًا إلى أنه اعتاد عدد كبير من الأشخاص التخلص من مناديل الورقية بالمرحاض إلا أنها غير قابلة للتحلل ولذلك يجب إلقاؤها في القمامة دائما.

- «كرات القطن» نظرًا لأنها لا تتحلل دائمًا فسوف تتراكم قطع القطن مع مرور الوقت وتسد مرحاضك في النهاية لذلك يجب إلقاؤها في القمامة دائما.

- يتشابك الشعر مع أشياء أخرى ويسبب أضرارًا كبيرة للسباكة الخاصة بك ولا تقم حتى بتنظيف فرشاة شعرك في المرحاض واستخدم سلة المهملات.

آلية تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشركة المياه والصرف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر إلى أنها تتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 01002899956 أو من أي تليفون أرضي على رقم 125 أو الاتصال على الأرقام الأرضية 0653444590 - 06534444592 - 0653444593 - 0653444595، لافتًا إلى أن الخط الساخن يتكون من فريق يعمل طوال 24 ساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور من خلال التواصل مع الإدارات المعنية بالشكوى والمتابعة مع العميل لحين إزالة سبب الشكوى، بالإضافة إلى خدمة الواتس اب على رقم 01001849993 والخاصة بالاستفسار عن مواعيد ضخ المياه.