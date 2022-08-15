تحصيل الفواتير آليا عبر مراكز خدمة عملاء «مياه الشرب» في سوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تقديم خدمة الدفع المقدم وتحصيل الفواتير آلياً من خلال مراكز خدمة العملاء، والتي يبلغ عددها 11 مركزا بجميع مراكز محافظة سوهاج.

خدمات مراكز خدمة العملاء بمياه سوهاج

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يمكن سداد جزء من المتأخرات أو تصفيتها من خلال مراكز خدمة العملاء، وأنه تم ربط تلك الخدمات إلكترونيًا، بهدف التسهيل على العملاء وإتاحة طرق متنوعة للسداد بجانب خدمات الدفع الإلكترونى.

16 خدمة تقدمها مراكز خدمة العملاء بمياه سوهاج

وأشار المحاسب أحمد عبد الحميد مديرعام مراكز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن مراكز خدمة العملاء تقدم أكثر من 16خدمة لعملائها، منها خدمة التعاقد على عداد مياه جديد، وخدمة التصالح على وصلة خلسة، وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي، وخدمة تغيير اسم المتعاقد محل الاشتراك، وخدمة فحص ومعايرة العداد، وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه، أو وصلة صرف صحي، وخدمة تغيير عداد بدل تالف، أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.

اختبارات وظائف مياه سوهاج

وفي إطار آخر، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، اختبارات التقدم لوظائف الشركة اليوم بجامعة سوهاج وتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا.