تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «House of the Dragon»

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الأولى من مسلسل «House of the Dragon»، من إجمالي 10 حلقات يتضمنها الموسم الأول من المسلسل والذي من المقرر أن يبدأ عرضه اليوم، على شبكة «HBO»، وجاءت تقيمات النقاد عن الحلقة الأولى من المسلسل إيجابية بدرجة كبيرة، حيث يسمح لهم بمشاهدة الحلقات قبل موعد عرضها الأصلي.

وتذاع حلقات مسلسل «House of the Dragon»، في الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي حسب التوقيت المحلي في مصر، وتصل مدة الحلقة الأولى من المسلسل التي تحمل عنوان «The Heirs of the Dragon» إلى ساعة و6 دقائق.

7.3 تقيمات الحلقة الأولى من «House of the Dragon»

الحلقة الأولى من الموسم الأول، كتبها مؤلفو السلسلة جورج آر.مارتن وريان ج.كوندال، في اقتباس من كتاب جورج آر.مارتن «Fire & Blood» ومن إخراج ميجيل سابوشنيك، في مجمع التعليقات على موقع «Rotten Tomatoes»، حصلت الحلقة على نسبة موافقة بلغت 86٪ بناءً على 63 مراجعة، بمتوسط تقييم 7.3 / 10.

إشادات نقدية بالحلقة الأولى من «House of the Dragon»: بداية مبشرة

وأشاد عدد من النقاد بالحلقة الأولى من السلسة، والتي اعتبرها البعض «مبشرة»، من بينهم دانيال داداريو كبير النقاد التلفزيونيين في موقع «Variety»، الذي وصف الصورة التي قدمها المسلسل أنها أعظم من التي تم تقديمها في مسلسل «Game of Thrones»، ولكنه مليء بالعنف بصورة كبيرة: «هناك الكثير من الثناء في هذا العرض الذي يروي قصة جديدة لا تزال تتناغم مع الموضوعات المألوفة».

ومن جانبه وصف الناقد اللبناني خليل حنون، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، الحلقة الأولى من المسلسل بـ «الواعدة»، وأن أجواؤها قريبة من أجواء «Game of Thrones» بالإضافة إلى طاقم تمثيل وإنتاج ضخم، متابعا: «الحلقة أبرزت الشخصيات وقربتها من المشاهدت وحددت شكل الصراعات القادمة».

وحذر من أن يقع المسلسل في فخ التكرار، قائلا: «هناك خوف من أن يقع المسلسل مستقبلا في أسر مسلسل لعبة العروش ويقوم بتكرار وإعادة تدوير لشكل الصراعات والمواجهات».