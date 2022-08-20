إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي عند علامة الكيلو 50 بمنطقة رأس الحكمة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام المصابين الخمسة في حادث سيارة بالطريق الساحلي، وهم «أسماء عاطف محمد حسين، 33 سنة، من أبو المطامير بالبحيرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و«شيماء عاطف محمد حسين»، 32 سنة، من أبو المطامير، مصابة باشتباه جرح قطعي بالشفة السفلية وآلام شديدة بالصدر وضيق بالتنفس وجرح قطعي برسغ اليد اليمنى، و«إيمان جمال محمد»، 25 سنة، من أبو المطامير، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأسيل إبراهيم مسعد، 10 سنوات، من أبو المطامير، مصابة بتورم شديد بالعين اليسرى وتورم بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«منة الله إبراهيم مسعد»، 8 سنوات، من أبو المطامير مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.