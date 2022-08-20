محافظ القليوبية يفتتح 12 مشروعاً في طوخ بتكلفة 492 مليون جنيه

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدداً من المشروعات بمركز ومدينة طوخ، اليوم السبت، كما تفقد عدداً آخر من المشروعات، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والشباب والرياضة بتكلفة بلغت 492 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالمشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية وبمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف بطوخ

استهل المحافظ جولته بافتتاح مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت محطة رفع صرف صحي قرية الصفا، ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الصرف بالقرية وتغطيتها بالخدمة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بطاقة إستيعابيه 5.912 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة 43 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ توسعات محطة مياه طوخ المرشحة (العبادلة) المقامه على مساحة 12 فدان، بطاقة 69 ألف متر، وتمت التوسعة بتكلفة 100 مليون جنيه، لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو التوسعات هي 138 ألف مترمكعب يومياً، وتخدم 600 ألف نسمة من سكان مدينة طوخ والقرى المجاورة.

واستكمل المحافظ الجولة بافتتاح توسعات محطة رفع صرف صحي قرية عرب الغديري، التي تخدم قريتي الحسانية والقلزم، وتم تشغيلها بطاقة 3034 متر، بتكلفة 16 مليون جنيه، وتقع على مساحة 300 متر.

وصرح «الهجان»، خلال جولته، بأنه منذ عام 2019 وحتى الآن، تم الانتهاء من 27 مشروعاً على مستوى المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 1686.5 مليون جنيه للصرف الصح، وعدد 9 محطات مياه شرب بإجمالي 951 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحي باعتمادات 2.3 مليار جنيه، و6 مشروعات لمياه الشرب باعتمادات 931 مليون جنيه.

مشروعات الابنية التعليمية طوخ

وتابع محافظ القليوبية جولته بتفقد قطاع الأبنية التعليميه، حيث تفقد مدرسة بلتان للتعليم الأساسي توسع 22 فصل بتكلفة 7 ملايين جنيه، وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الأعمال وذلك لبدء تشغيل المدرسة مع العام الدراسي القادم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيض الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول، للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب.

وفي قطاع الصحة، تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، بتكلفة 308 ملايين جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70%، وتخدم المستشفى أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها، ورواد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

وأصدر المحافظ تعليماته بالعمل على مدار الساعة، للانتهاء من باقي الأعمال في المدة الزمنية المحددة، لافتتاحها قريباً وإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة.

على صعيد آخر، افتتح محافظ القليوبية عدداً من مشروعات قطاع الشباب والرياضة، من بينها افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب العبادلة بطوخ، بعد إتمام أعمال إحلاله وتجديده، بتكلفة نصف مليون جنيه، كما تم افتتاح المبنى الإداري بمركز شباب قرية الحسانية بطوخ، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تم افتتاح مبنى إداري مركز شباب الدير، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ مكتب إدارة تموين مدينة طوخ، الذي تم إنشاؤه على مساحة 150 متراً مربعاً، لإنهاء خدمات التموين الخاصه لمواطني مدينة طوخ، واختتم «الهجان» جولته بتفقد أعمال تأهيل ترعة السبيل، زمام هندسة ري طوخ التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري، بتكلفة 5 ملايين جنيه.