محافظ القليوبية يتابع تقدم مشروعات مدينتي الخصوص والخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها مشروعات مدينة الخصوص والخانكة الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصحة والمشروعات الخدمية والاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات بالشوارع.

ورافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء فرج عبد الله هويدي رئيس مدينة الخصوص ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الصحة.

محور شركات البترول

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينة الخصوص حيث تفقد محور شركات البترول ووجه المحافظ برفع الأتربة الموجودة بمدخل مدينة الخصوص والعمل علي نظاقة الجزر الوسطي وكنس الاتربة من علي جانبي الطريق بطول محور شركات البترول.

وتفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي الموجودة بالمدينة لدراسة إمكانية إنشاء مجمع مدارس ومستشفي لمدينة الخصوص عليها لخدمة مواطني مدينة الخصوص ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مشروع 30 مليون بيضة

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة، حيث تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة اسهاما من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.

وخلال الجولة بالمشروع جرى استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب .

وأشار الهجان إلى أن المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج» وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

مستشفي الخانكة الجديد

وأستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تم الإنتهاء من جميع الإنشاءات والفرش الطبي بنسبة تصل الي 99 % حيث تم توريد جميع الأجهزة الطبية وجاري فرشها وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 320 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

حيث تفقد «الهجان»، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ كما تفقد المحافظ قسم الحضانات والتي تتكون من 13 حضانه وتم تجهيزها بالكامل كما تفقد المحافظ غرف العمليات الكبرئ والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 22 جهاز تم تركيبهم بالكامل.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

وأختتم الهجان الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة لمتابعة أعمال النظافة بالقرية، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لمنع القاء القمامة والرتش بالقرية خصوصا في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي.