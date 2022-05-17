«حياة كريمة» في القليوبية.. اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مشروعات بـ7.7 مليار

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى مدينة شبين القناطر، ومناقشة خطة العمل ونسب تنفيذ المشروعات بجميع القطاعات، وتذليل أي معوقات تواجه منظومة العمل الخاصة بمشروعات المبادرة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق تنمية مستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس أسامة نافع مدير المشروعات، والمهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة.

تطورات «حياة كريمة» بالقليوبية

استعرض الاجتماع، معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف مركز شبين القناطر، بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعا بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، إذ تم عرض نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية.

مراكز شباب «حياة كريمة»

راجع المحافظ خلال الاجتماع، الأعمال التي تتم بمراكز الشباب والرياضة والكباري والرصف، وتناول أيضًا، رصد المعوقات التي تواجه بعض الأعمال الإنشائية، بمراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها، من خلال التنسيق بين كل القطاعات، للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ووجه الهجان، بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات، وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة، لإنهاء المشروعات، مشددا على ضرورة رصد معوقات التنفيذ، إن وجدت، ووضع حلول عاجلة لها، وتلافيها حتى لا تؤثر على سير المشروعات.

معدلات إنجاز جيدة

وشدد المحافظ، على أن ملف المبادرة الرئاسية، أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المحافظة حققت معدلات إنجاز جيدة حتى الآن، في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى، بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية، بشأن ما هو مطلوب من إجراءات بالمشروعات الجارية.

وأكد الهجان، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية، كونها أحد المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا، من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، منوها إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها، لتنفيذ المشروعات، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.