السجن 15 سنة لكوافيرة والمؤبد لشريكها لإدانتهما بقتل زوجها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم السبت، بمعاقبة كل من «ألفت ك. ف.»، 48 سنة، كوافيرة، بالسجن المشدد 15 سنة، وشريكها «رجب م. م.»، 41 سنة، عامل جمع قمامة، بالسجن المؤبد، لإدانتهما بقتل زوج الأولى «عاطف فريد رياض»، 50 سنة، ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة، وبعد تحريض الزوجة لعشيقها على التخلص من الزوج لبخله وامتناعه عن تسديد ديونها، ووضعا خطة محكمة للتخلص منه نفذها المتهم بإحكام، وذلك في القضية رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 كلي الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم «رئيس محكمة جنايات الفيوم»، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيساً»، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

العثور على جثة خمسيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى 1 مايو 2021، حينما عثر أهالي عزبة رأفت بنطاق الوحدة المحلية بقرية دمو في نطاق مركز شرطة الفيوم، على جثة خمسيني مذبوحاً ومصاباً بجروح وطعنات متفرقة في الرقبة والوجه واليد اليسرى، وعلى بعد خطوات منه تروسيكل خاص به، ومحفظته الشخصية.

تحديد هوية صاحب الجثة

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان العثور على الجثة، وتبينّ أنّها لشخص يدعى «عاطف فريد رياض» ومقيم كفور النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

حل لغز جريمة القتل

وجرى تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة، وتبينّ أنّ وراء ارتكابها عشيق زوجة المجني عليه والذي يسكن في المنزل المقابل لمنزله، بتحريض من زوجة المجني عليه، ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة، ولشعورها بالضيق منه لرفضه مساعدتها في سداد ديونها رغم امتلاكه المال.

خطة محكمة لقتل الزوج

ووضع العشيق خطة محكمة بمساعدة زوجة المجني عليه التي أخبرته بتحركات زوجها، بينما اشترى العشيق سكيناً جديداً واستدرج المجني عليه الذي كان يعمل سائق تروسيكل، بحجة شراء أخشاب من إحدى القرى المجاورة، واستدرجه لمكان بعيد عن أعين البشر، وذبحه من الخلف ثم سدد له عدة طعنات في الرقبة والوجه واليد أثناء مقاومة المجني عليه له، ثم ألقى جثته في مستنقع مياه وفر هارباً.

القبض على الجناة

وألقت قوات الأمن القبض على الجناة، واعترف المتهم الثاني بارتكاب الجريمة، والمتهمة الثانية بتحريض عشيقها على قتل زوجها، وذلك بعدما تم مواجهتهما بسجل المكالمات بينهما، وبينها مكالمات قبل وبعد ارتكاب الجريمة مباشرةً.

وتولت المحكمة محاكمة المتهمين من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم، بمعاقبة الزوجة بالسجن المشدد لمدة 15سنة، بينما قضت المحكمة بمعاقبة شريكها بالسجن المؤبد.