الترتيبات الأخيرة لحفل زفاف عبدالفتاح الجريني.. يحييه 4 مطربين

علمت «الوطن» أن الفنان عبد الفتاح الجريني، وضع اللمسات الأخيرة بشأن حفل زفافه المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، في الدار البيضاء بالمغرب على الفنانة المغربية جميلة البداوي.

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن الجريني اتفق مع عدد من المطربين العرب كي يحيوا الحفل من بينهم 3 مطربين مغاربة، بالإضافة إلى الفنانة العراقية رحمة رياض التي تنهي حاليا أزمة تأشيرة دخول المملكة المغربية.

«الجريني» و«جميلة» يحتفلان بزفافهما في المغرب

كما أوضحت المصادر أن «الجريني» حاول الاتفاق مع أحد المطربين المصريين الكبار ولكن لم تصل الأمور إلى اتفاق نهائي.

كان «الجريني»، كشف صباح اليوم عن الصور الأولى من حفل ليلة الحنة، إذ قام بعمل جلسة تصوير تجمعه بخطيبته «جميلة».

يذكر أن بدأت قصة حب الجريني وجميلة من العام الجاري، وكشف عنها لأول مرة الفنان المغربي حين ما حل ضيفا على حلقات «ليلة العيد» مع الإعلامية بسنت شمس الدين.

عبد الفتاح الجريني يستعد لإطلاق ألبوم غنائي

خلال الحلقة تحدث «الجريني» عن علاقاته العاطفية ومشروع الزواج التي كان سيدخل فيه وكشف لأول مرة عن حبه لفتاة مغربية دون الكشف عن هويتها.

وكشف «الجريني» خلال الحلقة أيضًا عن تحضيره لألبوم غنائي جديد مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة وبعد الزواج من جميلة البداوي.

يذكر أن الفنان عبدالفتاح الجريني أصبح مقيما بشكل كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.