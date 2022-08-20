ارتفاع حصيلة إصابات حريق كارفور الإسكندرية اليوم إلى 5 إصابات

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان رسمي منذ قليل، عن ارتفاع حصيلة إصابات حريق كارفور الإسكندرية اليوم السبت، إلى 5 إصابات، وذلك بعدما أعلن مسبقاً عن أن الحريق تسبب في إصابتين، أحدهما اختناق من رجال الحماية المدنية وآخر لأحد المواطنين تمثل في كسر في القدم، أثناء محاولته الهرب من الحريق.

5 إصابات بسيطة في حريق كارفور الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيانه، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع بكارفور سيتي سنتر، ويجري حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحاً أنه لا يوجد أي إصابات خطيرة، ويوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة.

متابعة الأجهزة المعنية لحادث حريق كارفور

يأتي ذلك بعدما تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حريق بكارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

رفع الطوارئ في المستشفيات بسبب حريق كارفور

وشهدت الإسكندرية رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات، فور اندلاع حريق كارفور الإسكندرية اليوم، تحسباً لأي تداعيات، نظراً لضخامة المشهد الذي أثار رعب المواطنين قبل أن يتم السيطرة عليه وتتم عمليات التبريد، فيما تتم حصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات نظراً لأثار الحادث الضخم.