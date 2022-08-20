حريق هائل في كارفور سيتي سنتر بالإسكندرية «صور»

نشب حريق هائل في مول كارفور سيتي سنتر بوسط الإسكندرية، وسادت حالة من الذعر لدى المواطنين داخل المول واكتست السماء بالدخان الأسود الناتج عن الحريق، فيما لم يتم الإعلان عن وجود إصابات أم لا حتى الآن.

تفاصيل حريق كارفور وسط الإسكندرية

وانتقلت قوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف فور ورود بلاغ يفيد بوجود حريق في مول كارفور بوسط المدينة، والذي يعد أكثر الأماكن إقبالامن المواطنين خلال فصل الصيف.

شهود العيان: اتجاه النيران من الملاهي

وبحسب روايات شهود العيان، فإن الحريق يظهر من المكان الخاص بملاهي الأطفال، بينما لم يتحدد بعد مصدر الحريق، حيث أخلى مسؤولي المول المكان سريعا، مستخدمين كافة سلالم الطوارئ، فيما سادت حالة من القلق والرعب في نفوس المتواجدين خوفا من حدوث مكروه لأحد بالداخل وسقوط ضحايا أو مصابين.

حي وسط: لا توجد معلومات حتى الآن عن حريق كارفور

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحريق وقع منذ دقائق معدودة ولا توجد لديها أي معلومات حول أسباب وقوع الحريق، وما إذا كان هناك خسائر بشرية من عدمه.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحريق عبر «فيسبوك»، والذي بدا ضخما بعد تصاعد النيران والأدخنة.