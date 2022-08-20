السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم، 20 من شهر أغسطس الجاري، من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.

سبب حريق كارفور الاسكندرية

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج، وامتد إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات.

وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.