تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية اليوم.. إصابة شخصين أحدهما من الإطفاء

تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية اليوم السبت، من أبرز الكلمات التي شهدت بحثًا، إذ أصيب شخصان إثر اندلاع الحريق، أحدهما من أفراد فريق الحماية المدنية والذي تعرض للاختناق نتيجة كثافة الدخان، فيما أُصيب شخص آخر بكسر في أثناء محاولته الهرب من النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار حصر الخسائر.

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل حريق كارفور اليوم

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن أي ضحايا أو إصابات خطيرة، مشيراً إلى حدوث إصابة شخصين بالاختناق وكسر.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، على هامش متابعة الحريق، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الذي تصادف تواجده في الإسكندرية اليوم، أنه قد تم إخماد الحريق، وتجري حالياً عملية التبريد، لافتاً إلى أن الحريق بدأ في منطقة الألعاب.

وأشار إلى أنَّه يجرى حصر الخسائر، ومتابعة وزير الصحة، الذي تواجد اليوم في زيارة للإسكندرية.

محافظ الإسكندرية ينتقل لمعاينة حريق كارفور

وتوجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى مقر حريق كارفور فور ورود البلاغ لمتابعة عملية الإطفاء، ونقل المصابين في حال أسفر الحريق عن إصابات، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حالياً.

وأوضح أن الحريق تم في منطقة الألعاب، التي تم إخلاؤها مباشرةً فور وقوع الحريق، بينما تجري المتابعة حالياً، وسيتم إعلان كافة التفاصيل أولاً بأول.

ويأتي ذلك بعدما نشب حريق هائل في مول كارفور سيتي سنتر بوسط الإسكندرية، حيث سادت حالة من الذعر لدى المواطنين داخل المول واكتست السماء بالدخان الأسود الناتج عن الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف فور ورود بلاغ يفيد بوجود حريق في مول كارفور الشهير بوسط المدينة حيث يعد أكثر الأماكن إقبالا للمواطنين خلال فصل الصيف.

السيطرة على حريق كارفور الإسكندرية اليوم

ودفعت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، بنحو 6 سيارات للسيطرة على حريق شب فى مول كارفور، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، حيث تمكنت من السيطرة عليه سريعا.

وأخلت إدارة المركز المقر من المواطنين، وسط حالة من الهلع للسيطرة على الحريق.

وتصاعدت ألسنة اللهب على مول كارفور محرم بك، وغطت سماء الإسكندرية، كما دفع مرفق إسعاف الإسكندرية بنحو 5 سيارات إلى موقع الحريق.