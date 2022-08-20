خريطة قطع وضعف وضخ المياه في الإسكندرية ومطروح.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خريطة قطع وضعف ومواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل المحافظات الساحلية «الإسكندرية - مطروح »، بسبب أعمال الصيانة، وتنفيذ أعمال إنشائية لأحد الكباري.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع وضعف المياه عن مناطق «السفن - الكابلات - نجع أبو راوف - نجع يادم خلف عادل أدهم»، اليوم السبت، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى انتهاء الأعمال.

إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية

وذكرت الشركة، أن سبب قطع المياه عن تلك المناطق، يرجع لتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروع إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية؛ مما سيؤدي إلى ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم.

وأكدت أن حالة المياه ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الترحيل، مطالبة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، إضافة إلى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، ومن أي محمول على رقم 035815700 أو واتس آب على رقم 01210767877.

خريطة ضخ المياه بمناطق محافظة مطروح

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم السبت الموافق، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء على مرحلتين.

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9.30 صباحا.

- منطقة «شرق المدينة» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.