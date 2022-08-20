السجن 5 سنوات للأب المتهم بقتل طفلته بالفيوم.. علاقة مع شاب السبب

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة «أحمد ش. ع.»، بالسجن 5 سنوات، لإدانته بقتل طفلته 12 سنة، خلال نشوب مشاجرة بينهما، بسبب اكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الشبان.

أب يخنق ابنته حتى الموت بالفيوم

تعود تفاصيل القضية رقم 13642 جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 569 كلي الفيوم، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغ يفيد قيام شخص بقتل ابنته، وتوجهه لدفنها في مقابر القرية، وانتقلت الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ، وجرى إلقاء القبض على الأب خلال محاولته دفن ابنته في المقابر.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب الوفاة، وتبينّ أنّ هناك شبهة جنائية في وفاتها، وأنّ الطفلة لقيت مصرعها خنقاً.

علاقة غير شرعية مع شاب السبب

واستجوبت الشرطة، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، الأب الذي اعترف بإقدامه على قتل طفلته، 12 سنة، بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد شباب القرية، وإقامتها علاقة غير شرعية معه، وحينما ذهب لتعنيف الشاب، كان رده بأنّ يتوجه لمحاسبة ابنته، التي سلّمت نفسها له، وتربيتها، وعدم محاسبته هو.

ابنته تطاولت عليه

وأكد الأب خلال اعترافاته أنّه جن جنونه، واستشاط غضباً، فعاد إلى منزله، وأثناء تعنيف ابنته وضربها، تطاولت ابنته عليه وضربته، فلم يشعر بنفسه وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وخاف من اكتشاف أمره فأخبر الأهالي باكتشافه وفاتها أثناء إيقاظها من نومها، وأثناء تشييع جنازتها، ألقت الشرطة القبض عليه.

التحقيق مع الأب

وجرى إحالة الأب إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيق معه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمته، حتى أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة اليوم السبت.