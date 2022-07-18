السجن 10 سنوات غيابيا لسائق «توك توك» هتك عرض شابة بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب عبدالحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة سائق «توك توك» بالسجن 10 سنوات غيابياً، لإدانته بهتك عرض شابة أثناء سيرها في الشارع، حيث ضربها في منطقة حساسة من جسدها، وجذبها من ملابسها وأسقطها أرضاً.

سائق هتك عرض شابة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 4 أبريل 2022، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان يفيد حضور «هيلانة.ح.إ.م»، 31 سنة، دبلوم تجارة، ومقيمة في اللاهون، إلى ديوان القسم، وإبلاغها بقيام سائق «توك توك» بهتك عرضها والتعدي عليها أثناء سيرها في الشارع برفقة شقيقتها.

أمسكها من جسدها

وقالت «هيلانة»، أمام النقيب أحمد فريتم معاون مباحث المركز، أنّها كانت تسير في شارع بالقرية، ذاهبة للطبيب ومعها شقيقتها «دميانة»، وفوجئتا بشخص يدعى رمضان محمد مسعد عوض، من نفس القرية، يستقل دراجة نارية «توك توك» وتعدى عليها بألفاظ خادشة للحياء، وضربها على صدرها، وجذبها من ملابسها حتى سقطت على الأرض أمام أعين الناس.

المتهم اعترف بالجريمة

وعقب استدعاء المتهم لسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، مُبدياً اعتذاره وعدم تكراره ذلك الفعل مجدداً، وجرى إخلاء سبيله من القسم، وإحالة القضية للنيابة التي تولت التحقيق.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، جرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.