أصالة نصري تنتهي من تسجيل أغنية جديدة مع محمد شافعي

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري من تسجيل أغنية جديدة لها من المقرر أن تطلقها سينجل خلال الفترة المقبلة، تتعاون فيها مع الشاعر محمد شافعي، وفق ما ذكره الأخير لـ«الوطن».

أصالة في أغنية مصرية جديدة مع محمد شافعي

الأغنية الجديدة لـ أصالة، ستكون خارج حسابات ألبومها «شايفة فيك» الذي طرحت أغنياته كاملة خلال الساعات الماضية، وكانت آخر أغنية تمّ ضمها له هي أغنية «شايفة فيك» التي كتب كلماتها الشاعر نادر عبدالله، ولحنها الفنان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي ويقول مطلعها:

شايفة فيك

كل حاجة حلوة أنا اتحرمت منها

كل ضحكة شفايفي كانوا مستنينها

كل إحساس بالأمان كان نفسي أعيشه

وسط دنيا غريبة ومحدش ضامنها

بيت وأهل وصحبة جنبي مونسيني

أصالة كانت قد طرحت أغنيات ألبوم شايفة فيك عبر 3 مراحل، الأولى تضمنت طرح 5 أغنيات أبرزها أغنية «غلبان» التي حققت نجاحًا كبيرًا وهي كانت من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد.

أصالة تطرح ألبومها عبر 3 مراحل

والمرحلة الثانية شهدت طرحت 4 أغنيات إلى أنَّ اختتمت الألبوم بطرح أغنية «شايفة فيك».

ومن المقرر أن تحيي أصالة خلال الفترة المقبلة أكثر من حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.