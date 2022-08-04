أصالة تحقق 24 مليون مشاهدة بأغنية «غلبان» على موقع يوتيوب

استطاعت الفنانة أصالة تحقيق نجاحا كبيرا بأغنيتها «غلبان»، على موقع «يوتيوب»؛ إذ أنها وصلت إلى ما يقرب من 24 مليون مشاهدة، منذ طرحها يوم 7 يوليو الماضي، على قناتها الرسمية .

ونشرت الفنانة أصالة عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «انستجرام»، جزءا من الأغنية، موجهة الشكر لجمهورها.

معلومات عن أغنية «غلبان»

أغنية «غلبان» كلمات منة القيعي، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى .

جدير بالذكر أن أصالة تحضر لديتو جديد، مع صديقها الفنان رامي صبري، وقالت في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل، سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

ومن أكثر المقاطع التي انتشرت على السوشيال ميديا، ومنصة الـ تيك توك، تلك الكلمات من الأغنية:-

فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال

وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب إحنا بنقفل ع الشاريين

أصالة وألبومها الجديد

ومن المقرر أن تطرح أصالة عدة أغنيات بخلاف غلبان؛ إذ أنها سجلت خلال الأيام الماضية عدة أغنيات مع عدد من الشعراء والملحنين أمثال عمرو المصري وعمرو الخضري وعمرو الشاذلي ومنة عدلي القيعي وإيهاب عبدالواحد.