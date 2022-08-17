«شايفة فيك» أغنية جديدة تهديها أصالة لزوجها فائق حسن

كشفت الفنانة أصالة، عن تفاصيل أغنيتها الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل عنوان «شايفة فيك»، تعاونت فيها مع الفنان رامي صبرى، الذي تولى تلحينها.

وحرصت الفنانة أصالة، على توجيه رسالة شكر خاصة للفنان رامي صبرى على تعاونهما سويا في هذه الأغنية، من خلال مشاركتها لجمهورها بفيديو خاص، من داخل تحضيرات الأغنية، ظهرت فيه مع رامي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أصالة تشكر رامي صبرى

وعلقت الفنانة أصالة على الفيديو قائلة: «هو الصديق والأخ الشهم المحب، كنت عم دور على كلام يليق بمشاعرى الفياضة تجاه أغلى إنسان على قلبي، جوزى الحبيب، ولقيت عنده اللى بدي أهديه للفائق بكل صفاته بالمحبة بالعطاء بالحنان بالصداقة شكرا أخى الحبيب راموتى على هديتك الغالية بكل ماتحتويه هالأغنية من معانى حلوة».

وتابعت: «ما عرفت غنيها غير ودموعى بحجم الحب اللى بقلبي لانسان عطانى حياة جديدة استنيتها عمرى كله غنيت بصوت من أعمق أعماقي مااهتميت بقوته ولا بحرفيته بس اهتميت بشعورى بوصل لكل قلب بيحب هايم بيدور على أحلى المفردات ليهديها لأغلى إنسان».

تفاصيل أغنية شايفة فيك

يذكر أن الفنانة أصالة، تتعاون في أغنية شايفة فيك مع الشاعر نادر عبد الله، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

وكانت أصالة، طرحت خلال الفترة الماضية، عدد من أغانيها الخاصة، كان من بينها أغنية زي المعجزات، وبالسلامة، وعدد أخر من أغاني البومها الغنائي الجديد.