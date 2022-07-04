انخفاض أسعار الأسماك في مرسى مطروح قبل عيد الأضحى.. البلطي والموزة بـ35 جنيه

ينتعش سوق الأسماك في مدينة مرسى مطروح، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، في ظل قلة الإقبال من المصطافين والأهالي على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة، وانخفاض سعرها إلى أقل من معدلاتها على مدار العام، خاصة أسماك المياه المالحة، التي تشتهر بها سواحل البحر المتوسط.

أسعار الأسماك في مرسى مطروح

تسجل أسعار الأسماك في مرسى مطروح، اليوم الإثنين، أسعار متميزة، حيث يباع سمك المرجان الكيلو بـ70 جنيها، والمرجان الكبير بـ120 جنيها، والدراك بـ90 جنيها، والوقار بـ140 جنيها، والبلطي 35 جنيها، والبوري بـ50 جنيها، والجمبري بـ90 جنيها والكابوريا بـ70 جنيها، والدنيس بـ100 جنيه، والموزة بـ35 جنيها، والقاروص بـ100 جنيه.

صيد الأسماك في مطروح

أكد الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن صيد الأسماك خلال موسم الصيد، يشهد إقبالا من صيادي مطروح، وخروج سروح الصيد من جميع الموانئ: ميناء مرسي مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي وميناء السلوم، بالإضافة إلي قدوم مراكب من مختلف المدن الساحلية، مثل الإسكندرية وكفر الشيخ، ورشيد، وعزبة البرج بدمياط، وبورسعيد، للصيد أمام سواحل مطروح حتى السلوم، على حدود المياه الإقليمية الدولية مع ليبيا.

وأشار الفردي، إلى تنوع الأسماك طبقا لموسم الصيف الجاري، إذ تكثر الأسماك المطروحة في الأسواق، وتحصل الفنادق والمطاعم على كميات كبيرة من الأسماك داخل وخارج مطروح، وتنخفض الأسعار حسب العرض والطلب، ونتيجة زيادة المعروض، مع دخول عيد الأضحى، والإقبال على شراء الأضاحي خلال هذه الأيام.