شقيق ضحية زوجها بالمنوفية: واجهته في المستشفى بقتلها ولكنه فر هاربا

أكد يحيى طايل شقيق الزوجة المقتولة على يد زوجها في المنوفية، أن المتهم قام بقتلها والخروج بعدها من المنزل بعد لفها في بطانية، مشيرا إلى أن المتهم ادعى أنه وقع حادث سيارة أدى إلى وفاتها، مؤكدا أنه فور وصوله إلى المستشفى واجه زوج شقيقته بأنه قام بقتلها وبعدها فر المتهم هاربًا خارج المستشفى.

تفاصيل اتهام زوج بقتل زوجته في المنوفية

وأضاف شقيق الزوجة المقتولة على يد زوجها في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم قام باصطحاب ابنته الرضيعة معه في الحادث، مؤكدا أنه لم يعرف بوجود خلافات بينهما أدت إلى قيامه بقتلها بهذه الطريقة البشعة، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج بالاعتداء على زوجته وقتلها، وافتعل وجود حادث أودى بحياتها بعد أن قام بنقل زوجته في سيارته وتعمده الاصطدام بأحد أعمدة الإنارة، واصطحب ابنته أيضًا في السيارة، وبعد ذلك قام بنقلها إلى المستشفى مدعيا وفاتها بسبب الحادث، وفر هاربًا.

القبض على المتهم بقتل زوجته في المنوفية

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، قبل محاولته الهروب خارج البلاد، بعدما تبين وحود شبهة جنائية حول الواقعة، وقيام الزوج بارتكاب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم ادعى وقوع حادث ووفاة زوجته في السيارة بعد ارتكاب الجريمة بقتلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.