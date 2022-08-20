القبض على عاطل متهم بالتعدي على طفلة في المنوفية

شهدت قرية «زاوية الناعورة»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، القبض على «عاطل»، لاتهامه بالتعدي جنسياً على طفلة تبلغ من العمل 11 سنة، حيث قام والد الطفلة بتحرير محضر بالواقعة بمركز الشرطة، وفور تحرير المحضر تم تشكيل فريق لبحث الواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اتهام عاطل بالتعدي على طفلة في المنوفية

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء من إلقاء القبض على المتهم بالاعتداء على الطفلة، وتبين أنه يقيم بقرية «زاوية الناعورة»، بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد باتهام شخص يُدعى «م. ف.»، 30 سنة، بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، حيث جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 12692، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق بمبنى محكمة الباجور

على صعيد آخر، تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق محدود في لوحة الكهرباء في محيط محكمة الباجور، وفور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات حيال الواقعة.