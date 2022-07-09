dmc تعلن إعادة عرض مسلسل «يحيى وكنوز» بعد نجاحه في رمضان

تبدأ قناة dmc في إعادة عرض المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

يعرض المسلسل الكرتونى «يحيى وكنوز»، على قناة dmc من السبت إلى الخميس في الـ 5:30 مساء، والإعادة الساعة 10 صباحا.

ويشارك في المسلسل الكرتوني عدد كبير من نجوم الفن؛ منهم أحمد السقا وإسعاد يونس وياسر جلال وسامي مغاوري وأحمد العوضي.

قصة يحيى وكنوز

ويعتبر مسلسل «يحيى وكنوز» من مفاجآت «dmc» خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها السقا مسلسل أنيميشن يتناول قصة تاريخية.

ويدور المسلسل حول قصة طفل ذهب في زيارة لمتحف المومياوات الملكية، وتتوالى الأحداث التي يشهدها الطفل في زمن الفراعنة ومواجهة الأخطار التي تهدد مصر، وأطلق عليها في المسلسل «كيمت»، الذي يعني الأرض السوداء كناية عن طغيان الطمي الفائض من نهر النيل على أرض مصر.