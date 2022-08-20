علوي الحسيني يبدأ تصوير «الكوماندا» مع محمود الليثي وانتصار

تعاقد الفنان علوي الحسيني علي المشاركة في بطولة فيلم «الكوماندا» مع عدد من الفنانين على رأسهم محمود الليثي وانتصار ومحمود حافظ، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميديا ويظهر علوي بشكل كوميدي مختلف ويقدم أكثر من شخصية داخل أحداث الفيلم.

علوي يبدأ مشاهده من مدينة الإنتاج

وبدأ علوي تصوير مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي في حي جاردن سيتي على حسب ما ورد فى بيان صحفي، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهده هناك خلال هذا الأسبوع على أن ينتقل بعد ذلك لديكور جديد مع أبطال الفيلم.

فيلم الكوماندا قصة وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج سيد عيسوي ويشارك في بطولة عدد كبير من الفنانين علي رأسهم انتصار ومحمود حافظ ومحمود الليثي ونور قدري ومحمد محمود وطاهر أبو ليلة.

الفيلم يحمل اسما مؤقتا

الفيلم يحمل اسما مؤقتا «الكوماندا» وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي وتدرس الشركة المنتجة للفيلم طرحه بدور العرض السينمائي في موسم الكريسماس أو إجازة منتصف العام المقبل.

ويشار إلى أن الفنان علوي الحسيني كانت آخر مشاركة سينمائية له في فيلم «عروستي» مع الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض كما شارك في فيلم «وقفة رجالة» مع شريف دسوقي وسيد رجب وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، كما أن له العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها مملكة إبليس وملوك الجدعنة وكل ما نفترق.

بدأ علوي الحسيني مسيرته الفنية من المسرح بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يلتحق ببرنامج SNL بالعربي الذي حقق نجاحا جماهيريا في مصر والعالم العربي.