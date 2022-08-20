تنظيم الاتصالات: تلقينا 143 ألف شكوى من المواطنين.. وتم حل 89% منها

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022، الذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الجهاز يتلقى شكاوى المستخدمين تجاه مقدمي الخدمات

وبحسب البيان، يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي الخدمات، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقي الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز MyNTRA وموقع الجهاز على الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية «واتس آب».

نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 89٪

وقال الجهاز إنه تلقى 143235 شكوى خلال النصف الأول من 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم، حيث تم تصعيد 143235 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم.

خدمات الهاتف المحمول بنسبة 45%

وأضاف الجهاز أن الشكاوي تشمل 64126 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 45%، و42486 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 30%، و34686 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 24%، 1937 شكوى لأجهزة المحمول بنسبة 1%.

فيما تم تلقي 85% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (155)، و12% من خلال تطبيق MyNTRA، و2% من خلال موقع الجهاز، و1% من خلال «واتس اب»، تم تلقي 44% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و27% من الدلتا، و17% من الصعيد، و9% من الإسكندرية، و3% من القناة.