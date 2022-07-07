عاجل.. تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد عمل شركات المحمول خلال العيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى (السبت 9 يوليو 2022): إجازة لكل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والمواني.

مواعيد العمل أيام العيد

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الأحد 10 يوليو 2022): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.