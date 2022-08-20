 تنظيم الاتصالات يكشف شكاوى عملاء المحمول خلال 6 شهور.. بينها الفواتير ونقل الأرقام

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تلقي تلقى 143235 شكوى خلال النصف الأول 2022، من قبل مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث تم وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه مقدمي الخدمات

معدل شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه مقدمي الخدمات، بلغ 66 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 92%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.72 يوم.

شركة فودافون

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 64 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.19 يوم.

وجاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة فودافون بنسبة 21% محفظة الأموال، وبنسبة 18% فواتير/رصيد، وبنسبة 14% انقطاع الخدمة، وبنسبة 13% نقل الأرقام، وبنسبة 6% خدمة العملاء.

شركة أورنج

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورانج 77 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 90%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة أورنج بنسبة 21% فواتير/رصيد، وبنسبة 15% نقل الأرقام، وبنسبة 11% انقطاع الخدمة، وبنسبة 11% محفظة أموال، وبنسبة 10% اشراك المستخدمين في خدمات بدون علم «خدمات ترفيهية».

شركة اتصالات

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة اتصالات 57 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.35 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة اتصالات بنسبة 26% نقل الأرقام، وبنسبة 19% انقطاع الخدمة، وبنسبة 16% فواتير/رصيد، وبنسبة 10% محفظة الأموال، وبنسبة 5% جودة الخدمة.

شركة وي

بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 58 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 95%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.35 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة وي بنسبة 19% نقل الأرقام، وبنسبة 19% انقطاع الخدمة، وبنسبة 17% فواتير ورصيد، وبنسبة 10% محفظة الأموال، وبنسبة 8% خدمة العملاء.