«التعليم العالي»: تقديم الجامعات الأهلية الجديدة يقتصر على خريجي الثانوية العامة 2022

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من التنسيق تمت بنجاح، والثانية تتم بنفس الآليات، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي وجّه بتوفير جميع خدمات التنسيق للطلاب على مستوى الجمهورية.

الحدود الدنيا للجامعات الأهلية

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على فضائية «الحياة اليوم»، أن الحدود الدنيا أعلنت بالفعل للطلاب، والثلاثاء المقبل تبدأ مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة في ضوء الحد الأدنى المعلن مسبقا، لافتا إلى أن الجامعات الجديدة تدخل التنسيق الإلكتروني مثل باقي الجامعات، ويحق للطالب الذي لم يوفق في الحصول على رغبته بالتنسيق أن يتقدم للجامعات الأهلية الجديدة.

التقديم لطلاب الثانوية العامة الجديدة

وأشار إلى أن التقديم للجامعات الأهلية الجديدة يقتصر على خريجي هذا العام فقط، ويكون تقديم الشهادات العربية والأجنبية في الجامعات مباشرة عقب الانتهاء من تنسيق طلاب الثانوية العامة، في ضوء الحدود الدنيا المعلنة، موضحا أن الوزارة أعلنت الجامعات الجديدة وكل جامعة تتولى الإعلان عن المصروفات الخاصة بها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العدد الأكبر من طلاب المرحلة الثانية انتهى من تسجيل الرغبات بنجاح، ولا توجد أي مشكلات تقنية أو فنية في موقع التنسيق، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة يجري التحليل الإحصائي في ضوء درجات الطلاب ورغباتهم، وبعد ذلك تعلن نتائج المرحلة الثانية للشعب المختلفة وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بعد ذلك.